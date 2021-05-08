В Карпатах за ніч на суботу, 8 травня, випало до 20 сантиметрів снігу.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 09:30, 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с.

Зазначається, що температура повітря становить -3°С. За ніч випало до 20 см снігу.

Водночас, в Карпатах утримується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Рятувальники радять утриматись від походів на високогір’я.