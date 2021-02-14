Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье, 14 февраля, спасателям удалось найти одного из заблудившихся. Его нашли в районе горы Магура-Жиде. Его состояние удовлетворительное.
Поиски другого туриста продолжились на вертолете Ми-8. Но к вечеру вертолет вернулся в Ивано-Франковск из-за ухудшения погодных условий в Карпатах.
Известно, что в целом за сутки заблудились в Карпатах 12 туристов и осталось найти последнего.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в канун Нового года спасли в Карпатах 11 туристов.