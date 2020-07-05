Власти Казахстана с 5 июля усилили карантинные ограничения и объявили о закрытии ряда предприятий торговли и сферы услуг.

Об этом сообщает портал “Радио Свобода”.

Так, за 4 июля в стране зарегистрированы 1 452 новых случая коронавирусной инфекции. Всего, по официальным данным, в Казахстане зарегистрирован 47 171 подтвержденный случай инфицирования.

На фоне всплеска заболеваемости COVID-19 и пневмонией, которую стали классифицировать как “вероятный случай коронавирусной инфекции”, с 5 июля власти Казахстана ввели карантинные ограничения и объявили о закрытии ряда предприятий торговли и сферы услуг. Ограничения будут действовать 14 дней, но правительство не исключает возможности их продления.

В Казахстане с 29 июня не обновляют статистику смертности от коронавируса.

Согласно данным портала coronavirus2020.kz, в стране зарегистрировано 188 летальных исходов.