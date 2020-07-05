Об этом сообщает портал “Радио Свобода”.
Так, за 4 июля в стране зарегистрированы 1 452 новых случая коронавирусной инфекции. Всего, по официальным данным, в Казахстане зарегистрирован 47 171 подтвержденный случай инфицирования.
На фоне всплеска заболеваемости COVID-19 и пневмонией, которую стали классифицировать как “вероятный случай коронавирусной инфекции”, с 5 июля власти Казахстана ввели карантинные ограничения и объявили о закрытии ряда предприятий торговли и сферы услуг. Ограничения будут действовать 14 дней, но правительство не исключает возможности их продления.
В Казахстане с 29 июня не обновляют статистику смертности от коронавируса.
Согласно данным портала coronavirus2020.kz, в стране зарегистрировано 188 летальных исходов.
- Ранее #Буквы детально рассказывали, какие европейские страны уже открыли свои границы и для кого.