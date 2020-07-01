Многие страны Европы начали открывать свои границы, закрытые из-за эпидемии COVID-19. Правила и график открытия границ в каждой стране особый.

Телеканал Euronews составил гид по ситуации в каждой европейской стране.

Албания

Коммерческие рейсы в Албанию возобновились 15 июня. В данный момент все граждане и жители ЕС имеют право въезжать в Албанию. В страну можно добраться рейсами из Германии, Италии, Великобритании, Сербии, Австрии, Греции и Турции.

Ожидается, что пассажиры авиарейсов будут проходить через “дезинфекционный туннель”, также будет проводиться температурный скрининг. Любой человек с температурой тела выше 37,5°С должен быть обследован врачом.

Австрия

4 июня Австрия впервые открыла свои сухопутные границы с Германией, Швейцарией, Лихтенштейном, Словакией, Словенией, Венгрией и Чешской Республикой.

Страна вновь открыла границу с Италией с 16 июня, но было вынесено предупреждение о поездках в регион Ломбардия.

Для граждан большинства стран Европейского Союза нет никаких ограничений, за исключением путешественников из Великобритании, Швеции и Португалии, которые все еще должны предоставить медицинскую справку и пройти самоизоляцию.

Люди, прибывающие в Австрию “из любой другой страны”, также должны предъявить медицинскую справку, подтверждающую наличие отрицательного теста COVID-19.

Прибытие самолетом невозможно для граждан из стран за пределами Шенгенской зоны.

Бельгия

В Бельгии открылись границы с Европейским союзом, а также Великобританией и четырьмя другими странами Шенгенской зоны (Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия).

Обязательного карантина или проверки состояния здоровья нет. Сообщение со странами, не входящими в Европейский союз и находящимися за пределами Шенгенской зоны, остается закрытым.

Болгария

Болгария открыла свои границы 1 июня для стран ЕС, Великобритании, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Черногории, а также для медицинских работников и членов семей болгарских граждан.

Туристы из Бельгии, Португалии, Швеции и Великобритании после прибытия должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

Туристы из других стран при пересечении границы должны подписать документ, подтверждающий, что они были проинформированы об антиэпидемических мерах в стране и о рисках, связанных с COVID-19.

Босния и Герцеговина

Граница в настоящее время открыта только для граждан Хорватии, Черногории и Сербии. Въезжать в страну могут дипломаты, жители Боснии и Герцеговины, водители грузового транспорта.

Великобритания

Границы в настоящее время открыты. С 8 июня гости из-за рубежа (за исключением тех, что приехал из Ирландии, Нормандских островов или острова Мэн) должны проходить 14-дневную самоизоляцию и предоставить информацию о поездке и контактную информацию.

Как и в других странах, представители некоторых профессий освобождены от этих правил, например, медицинские работники, путешествующие для оказания медицинской помощи в стране.

Венгрия

Венгрия открыла свои границы без ограничений для граждан Европейского Союза, Европейского экономического пространства (исключая Великобританию) и Швейцарии 21 июня.

Гражданам Сербии также разрешено пересекать границу. Украинцам разрешено на срок до 24 часов, если они остаются в пределах 30 километров от границы.

Деловые поездки разрешены для представителей зарегистрированных в ЕС или ЕЭЗ компаний из Японии и Южной Кореи.

12 июня Венгрия открыла границу с Австрией, Словакией, Хорватией, Чешской Республикой, Словенией и Сербией без необходимости для прибывающих проходить карантин.

Германия

15 июня Германия отменила ограничения для путешественников, прибывающих из ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании. В то же время правительство не рекомендует до конца лета посещать страны за пределами ЕС.

После прибытия путешественники должны самоизолироваться на 14 дней.

Греция

Туристические поездки в Грецию из стран ЕС возобновились 15 июня. Открыли аэропорты в Афинах и Салониках. Путешественники обязаны сделать тест на коронавирус. Если результат теста отрицательный, путешественники могут продолжить путь к месту назначения.

С 1 июля, как ожидается, возобновят международные рейсы во все аэропорты Греции. Пассажиры будут подвергаться случайным проверка по прибытии.

Прибытие морем также будет разрешено с 1 июля, при этом путешественники будут проходить выборочное тестирование.

Дания

Границы Дании в настоящее время открыты для большинства европейских стран, но это может быть изменено. Список стран обновляется еженедельно. Сейчас закрыты границы, к примеру, со Швецией и Португалией.

Ирландия

Ирландские органы здравоохранения в настоящее время требуют, чтобы кто-либо, прибывающий в Ирландию, за исключением граждан из Северной Ирландии, самоизолировался на 14 дней по прибытии. При этом все прибывающие должны заполнить форму, в которой указывается место прохождения самоизоляции.

Исключение — перевозчики, пилоты и морской персонал.

Исландия

Исландия вновь открыта для путешественников из ЕС и Великобритании 15 июня.

Туристы проходят тестирование по прибытии. Через несколько часов они получают результат на свой телефон в специальном приложении.

В течение первых двух недель тестирование делали бесплатно. С 1 июля стоимость обязательного теста установлена на уровне 100 евро, лицам младше 16 лет — бесплатно.

Испания

21 июня Испания вновь открыла свои границы со странами-членами ЕС, странами Шенгенской зоны и Великобританией. Путешественников не обязывают самоизолироваться.

Италия

Италия открыла свои границы 3 июня для граждан ЕС, Великобритании, Шенгенской зоны, Андорры и Монако, Ватикана и Сан-Марино. Путешественникам, прибывающим из вышеуказанных стран, не нужно проходить самоизоляцию, если они не были в какой-либо другой стране за 14 дней до прибытия в Италию.

Италия отказалась от открытия своих границ для стран, не являющихся членами ЕС, 1 июля, как это было рекомендовано Советом ЕС.

Кипр

Кипр открыл границы и возобновил туристические поездки 9 июня. Страна обещает покрыть расходы на здравоохранение в случае заражения прибывшего коронавирусом на территории острова.

Для путешественников из разных стран действуют различные правила. Так для прибывших из стран “категории А” (Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии) никаких ограничений нет.

Путешественники из стран “категории Б” (Израиля, Польши и Румынии) должны предоставить справку о состоянии здоровья.

Въезд из стран, которые не попали в списки, разрешены только в исключительных случаях и требуют одобрения правительства.

Латвия

15 мая Латвия отрыла границы с Эстонией и Литвой. С 1 июня никаких проверок для тех, кто пересекал границу с Литвой, не проводилось.

С 3 июня жители стран ЕС и ЕЭЗ, а также Швейцарии также могут въезжать, не проходя 14-дневную самоизоляцию, если в стране, из которой он прибыли, число случаев COVID-19 за последние две недели не превышает 15 на 100 000 населения.

Во странами, где этот показатель превышен, сообщение такое может быть возобновлено, но прибывающих обяжут пройти 14-дневную самоизоляцию.

Совет ЕС рекомендовала странам-членам блока открыть границы с Латвией.

Литва

Литва открыла свои границы для граждан из ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании но при условии, что заболеваемость COVID-19 в стране должна быть на уровне до 25 случаев на 100 000 населения за последние две недели. Обязательной самоизоляции для прибывающих из этих стране нет.

В то же время для граждан, где этот показатель выше, введена обязательная самоизоляция.

Люксембург

Граница Люксембурга с Германией вновь открылась 15 мая. Поездки из/в Люксембург не ограничивались другими европейскими странами, но поездки из-за пределов Европы запрещены.

Мальта

Министерство туризма Мальты объявило, что 1 июля оно возобновит туристические поездки. В этот день будут открыты границы для путешественников из Германии, Австрии, Кипра, Швейцарии, итальянских островов Сицилии и Сардинии, Исландии, Словакии, Норвегии, Дании, Венгрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Израиля, Латвии, Эстонии, Люксембурга, Чехия, Италия, Франция, Польша, Испания, Хорватия и Греция.

Ограничения на все остальные направления рейсов будут сняты 15 июля.

Нидерланды

Правительство Нидерландов ограничивало поездки людей из третьих стран до 1 июля, но граждане ЕС, включая граждан Великобритании, теперь могут въезжать в страну. Туристов из Великобритании и Швеции призывают к самоизоляции в течение 14 дней.

Норвегия

Норвегия открыла границы с Данией, Исландией и Финляндией 15 июня. Путешественники из стран ЕЭЗ/Шенгенской зоны с “приемлемым уровнем заражения” смогут посетить страну с 15 июля. Список стран, въезд из которых будет разрешен, обнародуют 10 июля, он будет обновляться каждые две недели.

В настоящее время те, кто возвращаются из-за границы, должны пройти 10-дневную самоизоляцию.

Польша

Границы для граждан ЕС были вновь открыты 13 июня. Внешняя граница Польши с ЕС остается закрытой, пропуск только при особых обстоятельствах.

Португалия

В страну допускаются граждане стран ЕС, Шенгенской зоны и пассажиры из Великобритании, Бразилии, Сообщества португалоязычных стран, США, Канады, Венесуэлы и Южной Африки.

Карантин обязателен только для тех, кто прибывает из Азорских островов и острова Мадейра.

Россия

8 июня Россия заявила, что частично откроет свои границы. Дата возобновления международных авиарейсов еще не установлена. Покидать страну будет разрешено для работы, в медицинских или учебных целях, а также для ухода за родственниками.

Румыния

Люди, прибывающие из Австрии, Болгарии, Чешской Республики, Кипра, Хорватии, Швейцарии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии, Словении и Венгрии, не должны проходить обязательную самоизоляцию. Список таких стран обновляется каждый понедельник.

Лица, прибывающие из других стран ЕС/ЕЭЗ/Шенгенской зоны должны самоизолироваться на 14 дней после прибытия.

Сербия

Границы Сербии открыты.

Словакия

10 июня Словакия вновь открыла свои границы с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словенией, Хорватией, Болгарией, Грецией, Кипром, Мальтой, Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Норвегией, Данией и Исландией.

Границы страны с Австрией, Венгрией и Чешской Республикой были открыты несколькими днями ранее, 5 июня.

Словения

Словения вновь открыла границы 15 мая. В список стран, с которыми сообщение было возобновлено, попали Австрия, Хорватия и Венгрия, Черногория и Италия.

Граждане из стран с высоким уровнем распространения COVID-19 должен пройти 14-дневную самоизоляцию после прибытия.

Турция

Турция открыла свою границу для вех иностранных путешественников. Закрыта сухопутная граница с Ираном. Прибывающим, возможно, придется пройти осмотр врача.

Финляндия

Финляндия открыла границы с Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой с 15 июня. Граждане из этих стран не должны проходить самоизоляцию.

Въезд из Германии, Италии, Австрии, Греции, Швейцарии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна, Ирландии, Кипра и Хорватии по-прежнему ограничен, срок действия ограничений истекает 12 июля.

Граждане из Шенгенской зоны и Великобритании могут въезжать в страну по “существенным причинам” (семейные обстоятельства, работа и пр.).

Франция

Путешественникам из стран-членов ЕС, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана разрешено посещать страну с 15 июня без справки о состоянии здоровья или самоизоляции.

Тех, кто прибыл из Испании и Великобритании призывают добровольно пройти карантин. 1 июля Франция вновь открыла свои границы для писка стран, не являющихся членами ЕС, как то рекомендовал Совет Европы.

Хорватия

Хорватия начала открывать свои границы в середине мая без ограничений для граждан Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Германии и Словакии.

Границы остаются открытыми для граждан ЕС и Великобритании, также без ограничений.

С 25 июня для путешественников з Северной Македонии, Сербии, Косово и Боснии 25 июня после новой вспышки коронавируса в регионе была введена обязательная самоизоляция.

Черногория

Въезд из стран, где количество заболевших COVID-19 менее 25 на 100 тысяч человек, разрешен без ограничений.

Путешественники из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии, Италии и Украины должны пройти тест на COVID-19. Граждане Франции, Великобритании и Испании и других стран должны самоизолироваться после прибытия.

Чехия

Чехия открыла границы с Австрией и Германией 5 июня. Со Словакией и Венгрией — 27 мая, но с ограничениями.

Другие страны ЕС были разделены на группы в зависимости от риска: зеленую, оранжевую и красную.

С 15 июня жители Чехии и граждане ЕС из зеленых стран могли путешествовать в страну и из нее без каких-либо ограничений. Из желтой групп (Франция, Италия, Испания и др.) должны иметь справку о состоянии здоровья для въезда в страну.

Въезжающих из Великобритании и Швеции (“красные” страны) обязаны проходить тест на COVID-19 и самоизолироваться.

Швейцария

Швейцария открыла границы для всех стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна 15 июня. С 24 июня открыты границы для граждан с видом на жительство или разрешением на работу.

Въезд возможен только через аэропорты в Цюрихе, Женеве и Базеле, карантинных ограничений для прибывающих нет.

Швеция

Швеция ограничила “несущественные поездки” из стран за пределами ЕС/ЕЭЗ (кроме Великобритании и Швейцарии) в марте. Оно было продлено до 7 июля.

Эстония

15 мая Эстония открыла границы с балтийскими соседями, 1 июня — с остальной частью ЕС, Шенгенской зоной и Великобританией.

Те, кто приезжает из стран с высоким уровнем инфицирования, должны будут самоизолироваться в течение двух недель. На пунктах въезда проводится медосмотр.