Сегодня, 22 декабря, в Киеве с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением Borjomi New Year Parade.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Движение перекроют от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до доме №19 по ул. Владимирской.

Кроме того, во время монтажа и демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада 22 декабря запретят парковку с 00:00 до 15:00 – на ул. Владимирской со стороны парка Т. Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины им. Т. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и №21/20.

И с 07:00 21 декабря в 23:30 22 декабря – на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).