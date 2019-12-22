Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Движение перекроют от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до доме №19 по ул. Владимирской.
Кроме того, во время монтажа и демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада 22 декабря запретят парковку с 00:00 до 15:00 – на ул. Владимирской со стороны парка Т. Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины им. Т. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и №21/20.
И с 07:00 21 декабря в 23:30 22 декабря – на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).
- В Киеве 19 декабря на Софиевской площади открыли центральную новогоднюю елку Украины.