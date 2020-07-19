Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины в Facebook.
Временные ограничения возможны на участках отдельных улиц в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.
Ведомство напомнило, что действующее законодательство позволяет полиции ограничивать движение транспорта и пешеходов при осуществлении охранных мероприятий на улицах и дорогах во время проезда глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом.
- Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга посетит Украину с государственным визитом 20-23 июля по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.