Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего в столице уже 1871 подтвержденный случай коронавируса.
Среди больных:
- 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет,
- 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет,
- 2 девочки в возрасте 1 и 3 года,
- 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 6 лет.
В больницы были госпитализированы 26 пациентов, другие находятся на самоизоляции.
Больше всего больных – в Печерском районе – 382 инфицированных.
- Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за 9 мая увеличилось еще на 34 человека.