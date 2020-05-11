В Киеве за минувшие сутки, 10 мая, зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в столице уже 1871 подтвержденный случай коронавируса.

Среди больных:

32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет,

29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет,

2 девочки в возрасте 1 и 3 года,

3 мальчика в возрасте 4, 12 и 6 лет.

В больницы были госпитализированы 26 пациентов, другие находятся на самоизоляции.

Больше всего больных – в Печерском районе – 382 инфицированных.