Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в столице уже 1871 подтвержденный случай коронавируса.

Среди больных:

  • 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет,
  • 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет,
  • 2 девочки в возрасте 1 и 3 года,
  • 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 6 лет.

В больницы были госпитализированы 26 пациентов, другие находятся на самоизоляции.

Больше всего больных – в Печерском районе – 382 инфицированных.