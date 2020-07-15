В Киеве за сутки подтвердили 147 случаев заболевания коронавирусом. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

“Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это – самое большое количество за весь период пандемии. Один человек умер”, – сообщил Кличко.

По его словам, на сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет. Заболели, в том числе, и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе – 27. В Дарницком – 22. Но в Деснянском – 21 случай.