Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что в Дарницком районе столицы сгорели два металлических павильона для продажи овощей и сбора вторичного сырья ночью на улице Ревуцкого.
При этом в одном из сгоревших павильонов спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Также сообщается, что огнем были повреждены личные вещи, товары и сырье в павильонах. Причина пожара по состоянию на данный момент не установлена.
- 29 мая в Днепре прямо на улице загорелся и полностью сгорел пассажирский трамвай. При этом никто не пострадал.