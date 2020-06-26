В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о пожаре торговых павильонов в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что в Дарницком районе столицы сгорели два металлических павильона для продажи овощей и сбора вторичного сырья ночью на улице Ревуцкого.

При этом в одном из сгоревших павильонов спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Также сообщается, что огнем были повреждены личные вещи, товары и сырье в павильонах. Причина пожара по состоянию на данный момент не установлена.