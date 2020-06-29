В Киеве за сутки лабораторно подтвердили 45 случаев заболевания COVID-19. Два человека умерли.

Об этом в Telegram написал мэр Виталий Кличко.

По состоянию на 29 июня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет;

27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет;

3-летняя девочка.

В больницы столицы госпитализировали шесть больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели пять киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 10. В Днепровском – 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском – по 5 случаев.