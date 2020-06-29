Об этом в Telegram написал мэр Виталий Кличко.
По состоянию на 29 июня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет;
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет;
- 3-летняя девочка.
В больницы столицы госпитализировали шесть больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки выздоровели пять киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 10. В Днепровском – 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском – по 5 случаев.
- 27 июня в Киеве подтвердили 69 случаев заболевания коронавирусом. Четверо больных умерли.