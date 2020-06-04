В Киеве за сутки еще у 77 человек обнаружили заболевания коронавирусом. Всего в столице уже 3210 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“За прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет; 9 девочек от 1 года до 17; 26 мужчин от 24 до 82 лет, и трое мальчиков одном из них 2 года, двум – по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 15. В Подильському- 12. И в Шевченковском районе – 10 случаев.

“Друзья! Все призывы беречься и соблюдать правила – не пустые слова. Потому что вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей … Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!”, – подчеркнул Кличко.