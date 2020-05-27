Об этом сообщается на странице ТРЦ в Facebook.

“ТРЦ Lavina возобновляет работу с 30 мая. Чтобы послекарантинный шопинг прошел удачно – помните о важных правилах безопасности: приходите в ТРЦ в маске, сохраняйте дистанцию, пользуйтесь антисептиками и одноразовыми перчатками, перенесите шопинг на другой день, если плохо себя чувствуете. Эти простые правила – залог безопасного шоппинга”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в торговом центре уже установлена система обеззараживания обуви и одежды посетителей. Также на входах в центр были установлены бесконтактные диспенсеры, содержащие антисептики.

Помимо того, в Lavina утверждают, что будут проводить температурный скрининг посетителей.

В свою очередь в ТРЦ “Гуливер” сообщают, что “вероятно откроют магазины 30 мая”. До этого в торговом центре работал только продуктовый супермаркет “Сильпо” и аптеки.