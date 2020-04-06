Об этом сообщают в КГГА, передает “Лига”.

“Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше”, – рассказала советник замглавы КГГА Юлия Грамотная.

Уточняется, что такой объем является минимумом за пять лет.

Например, в феврале в Киеве заплатили 95% коммунальных платежей.

Сообщается, что больше всего от невыплаты платежей в Киеве пострадал “Киевкоммунсервис”, вывозящий домашний отходы. В предприятии просел уровень оплаты до 73%, что на 17% меньше, чем было в феврале.

У Киевводоканала и ЖЕКов уровень оплаты упал с 90 до 75 процентов.

При этом к компании ДТЭК утверждают, что говорить об уровне оплаты за электроэнергию еще рано.

“Период оплаты еще не закрыт, данных еще нет”, – сказала пресс-секретарь компании Марина Ключковская.

Во КГГА говорят, что такой низкий уровень оплаты еще не является критическим. Однако, по прогнозам, ситуация может ухудшиться уже в апреле 2020 года