Об этом сообщают в КГГА, передает “Лига”.
“Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше”, – рассказала советник замглавы КГГА Юлия Грамотная.
Уточняется, что такой объем является минимумом за пять лет.
Например, в феврале в Киеве заплатили 95% коммунальных платежей.
Сообщается, что больше всего от невыплаты платежей в Киеве пострадал “Киевкоммунсервис”, вывозящий домашний отходы. В предприятии просел уровень оплаты до 73%, что на 17% меньше, чем было в феврале.
У Киевводоканала и ЖЕКов уровень оплаты упал с 90 до 75 процентов.
При этом к компании ДТЭК утверждают, что говорить об уровне оплаты за электроэнергию еще рано.
“Период оплаты еще не закрыт, данных еще нет”, – сказала пресс-секретарь компании Марина Ключковская.
Во КГГА говорят, что такой низкий уровень оплаты еще не является критическим. Однако, по прогнозам, ситуация может ухудшиться уже в апреле 2020 года
“На сегодня есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. По моему убеждению, это лучший способ избежать очередей и скопления людей в отделениях банков и на почте”, – рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.
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