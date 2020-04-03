Украина начала производство собственных ПЦР-системы. Ежедневно страна будет получать от 2 до 7 тысяч тестов на COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко напомнил, что Украина уже получила тест-системы для проведения ПЦР-исследования из Китая, а также ожидает поставку из Южной Кореи. Также он проинформировал, что в стране началось производство собственных систем. При этом замглавы ОПУ не уточнил, какое предприятие или ряд предприятий занимается производством.

“Параллельно с этим мы запустили украинское производство ПЦР-тестов. Мы заказали там два миллиона тестирований. Они с середины на следующей недели начнут отдавать нам каждый день по 2-7 тысяч в зависимости от дня. Эти украинские тесты намного… Очень разная цена между этими тестами и иностранными. Поэтому мы будем выбирать украинские тесты”, — сказал он.

Тимошенко добавил, что тесты “протестировали в лаборатории”.

“Они работают, в этом нет вопросов”, — подчеркнул он.

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