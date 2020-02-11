Завтра, 12 февраля, в связи с ремонтными работами в Киеве ограничат движение транспорта по Северному мосту.

Об этом сообщили в пресс-службе “Киевавтодора“.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтным работ на Северном мосту будет временно ограничено движение. Так с 9 до 14 часов ограничат движение в направлении Троещины, а с 14 до 20 часов — в направлении станции метро “Почайная”.

“Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня будем работать в направлении Троещины. А после обеда – в сторону станции метро “Почайная”, — объяснили в “Киевавтодоре”.