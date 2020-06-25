Об этом сообщается на сайте общественной организации.
По словам активистов, полиция уже два часа составляет протокол об административном правонарушении, а именно “за нарушение благоустройства”.
В полиции говорят, что активисты клеили листовки на столбах, а члены организации отрицают – уверяют, что клеили исключительно на стендах для рекламы и объявлений.
На место прибыла следственно-оперативная группа.
- Ранее сообщалось, что в Киеве был жестко задержан полицией активист организации “Видсич” Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, “чей Крым”.