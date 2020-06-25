Сегодня утром в правительственном квартале Киева несколько полицейских остановили членов общественной организации "Відсіч", которые распространяли листовки против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте общественной организации.

По словам активистов, полиция уже два часа составляет протокол об административном правонарушении, а именно “за нарушение благоустройства”.

В полиции говорят, что активисты клеили листовки на столбах, а члены организации отрицают – уверяют, что клеили исключительно на стендах для рекламы и объявлений.

На место прибыла следственно-оперативная группа.