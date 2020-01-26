В Киеве прошло шествие в память о белорусском участнике Революции Достоинства Михаиле Жизневском, который был убит на Майдане 22 января 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В воскресенье, 26 января, в украинской столице прошел марш памяти Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневского, погибшего во время кровавых событий на улице Грушевского в январе 2014 года,

Около 200 участников марша памяти, среди которых было немало граждан Беларуси, прошли с флагами и портретами Жизневского от Михайловской площади к народному мемориалу возле входа в стадион “Динамо” через Софийскую и Театральную площади, улицу Хмельницкого, Крещатик и улицу Грушевского. Этот маршрут был выбран не случайно. Шесть лет назад по тому же маршруту Героя Небесной сотни провожали в последний путь.

Как известно, Михаил родился 26 января 1988 года в белорусском Гомеле. В Украине он жил сначала в Донецке и Кривом Роге, потом в Киеве, в последние годы жизни снимал жилье в Белой Церкви.

Жизневский работал сварщиком, монтажником окон, был внештатным корреспондентом газеты “Соборная Киевщина”, увлекался историей. На Евромайдане он был чуть ли не с первых дней.

Погиб Михаил Жизневский 22 января 2014 года около 9 часов утра. Вблизи стадиона “Динамо” на Грушевского снайпер выстрелил ему прямо в сердце. 26 января 2020 года он отпраздновал бы свой 32-й День рождения.