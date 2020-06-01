На левом берегу Киева не работает одна из линий метрополитена из-за возможного минирования моста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украиы в Facebook.

“Полиция Киева проверяет информацию по поводу минирования моста метро. На месте событий работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в полицию позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост.

“В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. В данный момент движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту метро перекрыто”, – говорится в сообщении.

При этом пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook подтвердила, что часть красной линии метро в данный момент не работает.

“По техническим причинам красная линия работает от станции “Академгородок” до станции “Арсенальная”, – говорится в сообщении.