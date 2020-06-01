Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украиы в Facebook.
“Полиция Киева проверяет информацию по поводу минирования моста метро. На месте событий работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в полицию позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост.
“В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. В данный момент движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту метро перекрыто”, – говорится в сообщении.
При этом пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook подтвердила, что часть красной линии метро в данный момент не работает.
“По техническим причинам красная линия работает от станции “Академгородок” до станции “Арсенальная”, – говорится в сообщении.
- Напомним, ранее бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения. Бойцы спецподразделений КОРД и “Альфа” задержали его. Позже были опубликовано видео задержания и допроса злоумышленник.
- Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что лично общался с преступником, но никаких четких и внятных требований он не выдвигал, а министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения у киевлян за свой поступок.
- На данный момент Алексей Белько, который угрожал минированием Моста метро в Киеве, помещен в психиатрическую лечебницу.