Киевская городская больница № 6 сейчас не принимает новых пациентов в связи со случаями заражения коронавирусом COVID-19 среди ее медиков.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что в городской больнице № 6 заразились коронавирусом 15 медработников, большинство из которых лечатся дома.

Больница не закрылась и продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в срочном порядке, в том числе с пневмониями. Но новых пациентов она не размещает.

“Что касается информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в срочном порядке. В том числе, и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Да, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть медики из шестой больницы – 15 медработников. Большинство из них лечатся дома под контролем врачей”, – отметил Кличко.

Согласно его данным, в стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников.

На самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом. Это, в частности, медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, у которых потом обнаружили COVID-19.

“Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом пневмония обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия. И временно приостановили госпитализацию. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19”, – рассказал Кличко.

(На видео – с 2:04)