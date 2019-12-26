В Киеве у пункта обмена валют женщине выстрелили в голову

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что стрельба произошла на проспекте Правды.
“На спецлинию “102” поступило сообщение от врачей о том, что в Подольском районе женщина получила ранение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента.
Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.
Как сообщается в Facebook-сообществе “Киев оперативный“, пуля попала женщине в голову. На вид ей было около 60 лет.
“Известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями. К счастью, жива, забрали в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, — говорится в сообщении.
Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
- Ранее в центре Москвы возле здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу. Минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Также есть раненые.