В Киеве у пункта обмена валют женщине выстрелили в голову

В Киеве неизвестные из автомобиля выстрелили в голову женщине, которая находилась возле пункта обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что стрельба произошла на проспекте Правды.

“На спецлинию “102” поступило сообщение от врачей о том, что в Подольском районе женщина получила ранение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента.

Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.

Как сообщается в Facebook-сообществе “Киев оперативный“, пуля попала женщине в голову. На вид ей было около 60 лет.

“Известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями. К счастью, жива, забрали в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, — говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.