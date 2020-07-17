Сегодня вечером в Киеве возле станции метро "Шулявская" в мусорной урне взорвалось неизвестное устройство, в результате чего один человек получил травму.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Инцидент произошел в 20:08 возле входа в метро.

“В 20:08 у входа на станцию метро “Шулявская” в мусорке взорвалось неизвестное устройство… Одному прохожему, который получил травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, работающие на месте”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что подземка работает в обычном режиме. Станция “Шулявская” открыта для пассажиров.

В пресс-службе полиции Киева проинформировали, что устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета возле метро.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 20:10. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

“На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается”, – сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий на месте взрыва и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.