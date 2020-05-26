Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
“Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них – 16 медиков. Один случай – летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. Сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Кличко.
По его словам, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года. И две девочки – 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года. И трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.
В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район – 12 больных, Днепровский – 10 и Деснянский – 8 случаев заболевания.
- По состоянию на 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев, 21 человек умерло (25 мая – 6).