Количество киевлян, в которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Также есть один летальный случай.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них – 16 медиков. Один случай – летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. Сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года. И две девочки – 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года. И трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район – 12 больных, Днепровский – 10 и Деснянский – 8 случаев заболевания.