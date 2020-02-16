Евгения Анисимова, которого называют запорожским "смотрящим" времен Януковича, задержали в Киеве сегодня, 16 февраля.

О задержании сообщил народный депутат Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

“Евгения Анисимова задержали! 100% подтверждаю. Все эти годы жил в Козине”, – написал нардеп.

В пресс-службе МВД сообщили, что в Киеве правоохранители 16 февраля провели спецоперацию по задержанию мужчины, которого запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Ему инкриминируют совершение правонарушений сразу по шести статьям Уголовного кодекса.

Отмечают, что задержанный шесть лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов.

“Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в сокрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных “сходок” и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления”, — говорится в сообщении.

12 января 2018 года следственный судья Орджоникидзевского районного суда города Запорожья вынес постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Кроме того, задержанного подозревают по ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Наибольшая санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.