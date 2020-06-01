Об этом Кличко рассказал на брифинге.
“В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре за последние несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. В течение выходных госпитализировали 8 монахинь”, – сказал он.
При этом городской голова столицы подчеркнул, что монастырь уже закрыли на карантин.
“Там сейчас осуществляют дезинфекцию”, – уточнил Кличко.
В целом за последние сутки в Киеве было зафиксировано 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 11 из которых среди медиков.
- По состоянию на 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели.