Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в женском монастыре в столице зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом Кличко рассказал на брифинге.

“В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре за последние несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. В течение выходных госпитализировали 8 монахинь”, – сказал он.

При этом городской голова столицы подчеркнул, что монастырь уже закрыли на карантин.

“Там сейчас осуществляют дезинфекцию”, – уточнил Кличко.

В целом за последние сутки в Киеве было зафиксировано 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 11 из которых среди медиков.