Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 340 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1005 случаев;
- Волынская область – 932 случая;
- Днепропетровская область – 942 случая;
- Донецкая область – 163 случая;
- Житомирская область – 742 случая;
- Закарпатская область – 1206 случаев;
- Запорожская область – 447 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1420 случаев;
- Кировоградская область – 514 случаев;
- Киев – 3043 случая;
- Киевская область – 1600 случаев;
- Львовская область – 1700 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Николаевская область – 294 случая;
- Одесская область – 896 случаев;
- Полтавская область – 270 случаев;
- Ровенская область – 1770 случаев;
- Сумская область – 170 случаев;
- Тернопольская область – 1176 случаев;
- Харьковская область – 1083 случая;
- Херсонская область – 178 случаев;
- Хмельницкая область – 454 случая;
- Черновицкая область – 3377 случаев;
- Черкасская область – 406 случаев;
- Черниговская область – 177 случаев.
- 31 мая сообщалось, что в Вооруженных силах Украины зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса COVID-19.
- По состоянию на 09:00 31 мая в Украине было зафиксировано 23 672 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 708 летальных, 9 538 пациентов выздоровели.