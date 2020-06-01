Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1005 случаев;
  • Волынская область – 932 случая;
  • Днепропетровская область – 942 случая;
  • Донецкая область – 163 случая;
  • Житомирская область – 742 случая;
  • Закарпатская область – 1206 случаев;
  • Запорожская область – 447 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1420 случаев;
  • Кировоградская область – 514 случаев;
  • Киев – 3043 случая;
  • Киевская область – 1600 случаев;
  • Львовская область – 1700 случаев;
  • Луганская область – 47 случаев;
  • Николаевская область – 294 случая;
  • Одесская область – 896 случаев;
  • Полтавская область – 270 случаев;
  • Ровенская область – 1770 случаев;
  • Сумская область – 170 случаев;
  • Тернопольская область – 1176 случаев;
  • Харьковская область – 1083 случая;
  • Херсонская область – 178 случаев;
  • Хмельницкая область – 454 случая;
  • Черновицкая область – 3377 случаев;
  • Черкасская область – 406 случаев;
  • Черниговская область – 177 случаев.

  • 31 мая сообщалось, что в Вооруженных силах Украины зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса COVID-19.
  • По состоянию на 09:00 31 мая в Украине было зафиксировано 23 672 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 708 летальных, 9 538 пациентов выздоровели.