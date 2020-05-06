Об этом сообщила на своей странице в Facebook главврач больницы Людмила Антоненко.

По ее словам, в медучреждении приняли к сведению мировой опыт лечения больных COVID-19. В частности, использование барокамеры начали практиковать в Китае и США.

“Китайские врачи первыми начали использовать метод гипербарической оксигенации – барокамеру при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) – то есть, воспалительном поражении легких, с инфильтрацией и снижением содержания кислорода в крови. Именно это и является классической клинической картиной больного с COVID-19 при тяжелом течении болезни”, – объяснила Антоненко.

Она уточнила, что в открытом доступе есть научные статьи об успешном опыте китайских и американских врачей в использовании барокамеры для лечения больных коронавирусом.

“Критерием успешности является стабилизация состояния больного и не доведение к аппарату искусственной вентиляции легких, и тем более ЭКМО. В Александровской клинической больнице Киева есть барокамера гипербарической оксигенации, и мы очень долго взвешивали все “за” и “против”, изучали научные работы иностранных врачей. И сегодня начали применять такую методику”, – подчеркнула Антоненко.

Опубліковано Людмилою Антоненко Вівторок, 5 травня 2020 р.

СПРАВКА. Гипербарическая оксигенация (ГБО) — метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах.