Об этом в Facebook рассказала главврач Людмила Антоненко.

Капсула – это портативная изолированная мобильная палата. Она герметична, имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницу на обследование и не подвергать окружающих опасности.

Опубліковано Lyudmila Antonenko Середа, 22 квітня 2020 р.

Людмила Антоненко отметила, что, по состоянию на 22 апреля, в Александровской больнице в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет.

За выходные дни умерло два пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями.

Антоненко также рассказала, что медработники инфекционных отделений Александровской больницы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ).