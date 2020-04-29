Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
“Автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу”, — сказано в сообщении.
Полицейские обнаружили у водителя “скорой” явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины не было при себе водительского удостоверения. Тест на драгере показал 2,58 промилле алкоголя.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи.
Все детали случившегося выяснят следователи, отметили в полиции.
- В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.