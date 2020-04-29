На автодороге М-03 в Киевской области произошло ДТП с участием скорой помощи, за рулем которой находился пьяный водитель.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

“Автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу”, — сказано в сообщении.

Полицейские обнаружили у водителя “скорой” явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины не было при себе водительского удостоверения. Тест на драгере показал 2,58 промилле алкоголя.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи.

Все детали случившегося выяснят следователи, отметили в полиции.