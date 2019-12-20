Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.
В пятницу, 12 декабря, состоялось пленарное заседание Киевского городского совета. В ходе заседания депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в Киеве. Его поддержали 78 народных избранников.
В соответствии с решением, заявку на проведение мероприятия необходимо будет подавать за 15 дней до даты проведения и 45 дней в случаях, если для него необходимо вносить изменения в работу транспорта или перекрывать улицы.
При этом во время мероприятий, как и ранее, нельзя использовать пиротехнические изделия и устраивать фейерверки. Это ограничение действует до завершения военных действий на Донбассе.
“В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины”, — говорится в сообщении.
Помимо этого, увеселительные массовые мероприятия запрещено проводить в нескольких локациях.
“Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев”, — отметили в Киевсовете.
- В мае прошлого года депутаты Киевского городского совета продлили действующий запрет на проведение мероприятий с использованием пиротехнических изделий на территории столицы Украины.
- Также с 2017 года в столице запрещено продавать оружие, армейское снаряжение, а также пиротехнику и взрывчатые средства.