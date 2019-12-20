Киевский городской совет утвердил порядок проведения массовых мероприятий и напомнил о запрете на использование пиротехники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В пятницу, 12 декабря, состоялось пленарное заседание Киевского городского совета. В ходе заседания депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в Киеве. Его поддержали 78 народных избранников.

В соответствии с решением, заявку на проведение мероприятия необходимо будет подавать за 15 дней до даты проведения и 45 дней в случаях, если для него необходимо вносить изменения в работу транспорта или перекрывать улицы.

При этом во время мероприятий, как и ранее, нельзя использовать пиротехнические изделия и устраивать фейерверки. Это ограничение действует до завершения военных действий на Донбассе.

“В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины”, — говорится в сообщении.

Помимо этого, увеселительные массовые мероприятия запрещено проводить в нескольких локациях.

“Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев”, — отметили в Киевсовете.