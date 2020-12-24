С 25 декабря в Киеве на колокольне Софии не будет текстовых поздравлений. Так случилось потому, что нашлись критики этой идеи.

Об этом сообщила соорганизатор проекта Ярослава Гресь в Facebook.

Поздравления до сегодняшнего дня на колокольню Софии отправили 12500 человек из 40 стран мира.

“Спасибо всем 12500 людям из 40 стран мира, которые прислали свои поздравления – вы приветствовали свои семьи в зоне АТО, тех, кого не видели много лет и передавали любовь тем, кто ушел из жизни. Признавались, что ждете ребенка и делали предложение . Сегодня мы покажем последние из промодерированных приветствий. То есть выйдем на почти 10 000, как и обещали”, – написала Гресь.

Отмечается, что этот проект был создан Софией Киевской и Visa, чтобы совместить людей.

“Однако мы прислушиваемся ко всем замечаниям и меньше мы хотим, чтобы любовь превратилась в ненависть, мы уважаем чувства каждого. Мы больше не принимаем текстовые сообщения. Однако они превратятся в маленькие снежинки. Символы любви, благополучия, мира и здоровья. Думаю, что они очень понравятся вашим детям. Надеюсь снежинки никого не обижают”, – написала соорганизатор соцпроекта.

Гресь призвал людей заходить по-прежнему на happynewyear.com.ua или приходить на площадь. Предполагается, что в следующем году организуют такие же поздравления, однако на другой локации.