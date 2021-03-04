Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
“В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с”, – говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА также напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра. В частности:
все окна домов должны быть плотно закрыты, а с балконов и лоджий следует убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
в случае нахождения на улице, то необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем доме или естественном укрытии;
необходимо также избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
- В воскресенье, 24 января, в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда.