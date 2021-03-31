Соответствующий пост Омелянчук опубликовала в Facebook.
По словам журналистки, квартиру ограбили месяц назад. Было украдено немало ценного имущества (наличные, ювелирные изделия, новый Macbook и т.д.).
“Мне перевернули вверх ногами всю мою жизнь, перевернули даже белье. Заставили оглядываться, чувствовать незащищенность и злость”, — комментирует Ольга.
Омелянчук заявила, что сама опросила свидетелей и определила предполагаемого преступника. Однако полиция до сих пор его не допросила.
“Офицеры всех возможных силовых структур (вообще всех), как один, развели руками: “Извини, Оля, ты хорошая. Но у твоего подозреваемого “касса” в МВД. Ничем тебе не поможем”. Еще раз. Касса в Министерстве внутренних дел”, — рассказывает журналистка.
Омелянчук определила, что квартиру мог ограбить гражданин Грузии, который также может быть причастен к краже на Троещине, и показала его фото.
Уже после публикации в Facebook, пишет журналистка, с ней связались представители МВД, которые пообещали проверить информацию о “крышевании” вора.
“Надеюсь на сдвиг и справедливость”, — резюмировала Омелянчук.
- Ранее сообщалось, что украинского журналиста Азада Сафарова вытолкали из офиса государственного сервиса “Дия” из-за его просьбы исправить ошибку в его имени.