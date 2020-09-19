Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.
“18 сентября в 22:25 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на площади Великой Отечественной войны, в Печерском районе столицы”, – говорится в сообщении.
По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что в результате столкновения трех легковых автомобилей, водитель авто марки Peugeot был заблокирован между сиденьем и панелью приборов.
С помощью специального электроинструмента спасатели освободили его и передали работникам скорой медицинской помощи.
Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 2 единицы техники, а также 10 человек личного состава.
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