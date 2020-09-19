В Печерском районе Киева произошло жуткое тройное ДТП, в результате которого одного из водителей зажало в автомобиле.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

“18 сентября в 22:25 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на площади Великой Отечественной войны, в Печерском районе столицы”, – говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что в результате столкновения трех легковых автомобилей, водитель авто марки Peugeot был заблокирован между сиденьем и панелью приборов.

С помощью специального электроинструмента спасатели освободили его и передали работникам скорой медицинской помощи.

Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 2 единицы техники, а также 10 человек личного состава.