Лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевсовете и глава постоянной Комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной политики Марина Порошенко намерена инициировать введение так называемых жилищных сертификатов для детей-сирот.

Об этом сообщает пресс-служба “ЕС“.

Марина Порошенко побывала в Центре социальной поддержки детей и семей Днепровского района Киева. В начале 2021-го года здесь открылись социальные квартиры для детей-сирот.

По словам Марины Порошенко, пока система покупки собственного жилья детям-сиротам не соответствует международной практике, и дети не могут выбирать себе место жительства.

“В связи с этим я буду инициировать проект, когда деньги ходят за ребенком. Так называемые жилищные сертификаты, которые позволят ей самой потом выбирать свое жилье, место проживания, улучшать его, если ребенок сможет заработать деньги. Например, имея такой сертификат, выбирать, где именно ей строить свою будущую жизнь”, – объясняет Марина Порошенко.

Она отметила, что сначала предложит пилотный проект Киевсовету, а потом его следует распространить и на общегосударственном уровне.

“Жилищный сертификат будет следовать за этим ребенком и иметь целевое назначение для того, чтобы ребенка не обманули, а не выманили эти деньги. Это будет целевое назначение только на приобретение жилья”, – отмечает глава комиссии.

Социальная квартира – это жилье, где молодежь в возрасте от 18 до 23 лет может получить временную поддержку и сопровождение при трудоустройстве, адаптироваться к взрослой жизни, получить необходимые социальные навыки, решить собственные жизненные ситуации. В социальной квартире дети-сироты могут жить до года, в случае сложных жизненных обстоятельствах – еще полгода.