По меньшей мере четыре человека погибли и еще 23 получили различные травмы в результате землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Об этом сообщает издание The Japan Times.

Правительство Юньнани сообщило, что в понедельник вечером произошло сильное землетрясение в округе Цяоцзя около города Чжаотун с населением более 6 миллионов человек и силой 5,0 балла.

Эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 8 километров.

Стоит отметить, чтт Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно в его гористых западных и юго-западных регионах.

Сильное землетрясение магнитудой 6,0 в провинции Сычуань в прошлом году убило 13 и травмировало почти 200 человек, разрушив и повредив большое количество сооружений.

В 2008 году в Сычуани произошло сильное землетрясение силой 7,9 балла, в результате которого погибло или пропало без вести 87 000 человек.