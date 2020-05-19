Об этом сообщает издание The Japan Times.
Правительство Юньнани сообщило, что в понедельник вечером произошло сильное землетрясение в округе Цяоцзя около города Чжаотун с населением более 6 миллионов человек и силой 5,0 балла.
Эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 8 километров.
Стоит отметить, чтт Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно в его гористых западных и юго-западных регионах.
Сильное землетрясение магнитудой 6,0 в провинции Сычуань в прошлом году убило 13 и травмировало почти 200 человек, разрушив и повредив большое количество сооружений.
В 2008 году в Сычуани произошло сильное землетрясение силой 7,9 балла, в результате которого погибло или пропало без вести 87 000 человек.
- Ранее в американском штате Невада произошло мощное землетрясение: сила толчков оценивается в 6,4 балла.