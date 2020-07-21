Такую цифру озвучил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, 20% обещаний за год – это хороший показатель, ведь впереди у Президента еще четыре года работы.
“Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал – это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. – он уже выполнил”, – заявил он.
Стефанчук добавил, что далее Президент займется системными преобразованиями, а также экономическими реформами.
“И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться – посмотрим. Но и у Президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось”, – добавил он.
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