За первый год у власти Президент Украины Владимир Зеленский выполнил около 20 % предвыборных обещаний.

Такую цифру озвучил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, 20% обещаний за год – это хороший показатель, ведь впереди у Президента еще четыре года работы.

“Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал – это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. – он уже выполнил”, – заявил он.

Стефанчук добавил, что далее Президент займется системными преобразованиями, а также экономическими реформами.

“И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться – посмотрим. Но и у Президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось”, – добавил он.