Об этом передает российское агентство “ТАСС”.

“Мы отфиксировали слова президента (Зеленского – Ред.), сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов”, – заявил он.

По мнению Пескова, в Украине практика “не соответствует международным стандартам”.

“Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт. Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит в Украине, получат такую возможность”, – говорит он.

Помимо того, Песков рассказал, что все украинские журналисты при желании свободно работают в России.

“Это очень важно помнить. Не прекращают свою работу здесь и свободно осуществляют свой журналистский долг”, – считает он.