В Кремле отреагировали на предложение главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии открыть водоснабжение в аннексированный Крым в обмен на возвращение Украине Донбасса.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Крым не может быть объектом каких-либо разменов”, – заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

По словам спикера Путина, крымский полуостров уже снабжается водой из России.

“Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению, на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены”, – добавил он.

Также Песков считает, что война на Донбассе – это “внутриукраинская проблема”, а Российская Федерация “делает все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию”.

Помимо того, спикер Кремля снова заявил, что Украина якобы должна обсуждать вопрос Донбасса с “жителями Донбасса”.