Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
“Крым не может быть объектом каких-либо разменов”, – заявил спикер президента России Дмитрий Песков.
По словам спикера Путина, крымский полуостров уже снабжается водой из России.
“Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению, на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены”, – добавил он.
Также Песков считает, что война на Донбассе – это “внутриукраинская проблема”, а Российская Федерация “делает все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию”.
Помимо того, спикер Кремля снова заявил, что Украина якобы должна обсуждать вопрос Донбасса с “жителями Донбасса”.
- Напомним, что ранее глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Россией Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.