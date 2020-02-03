Об этом сообщает российской агентство “ТАСС”.
Уточняется, что таким образом спикер Владимира Путина отреагировал на выраженную Эрдоганом обеспокоенность по поводу положения крымских татар в аннексированном Крыму.
“Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент (Владимир Путин – Ред.) неоднократно объяснял реальное положение Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника”, – сказал Песков.
Напомним, что официальная Анкара за последнее время неоднократно заявляла о своей позиции по поводу непризнания незаконной аннексии украинского полуострова Крым Российской Федерацией.
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