Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту Турции Реджепу Эрдогану в Крым "остается в силе".

Об этом сообщает российской агентство “ТАСС”.

Уточняется, что таким образом спикер Владимира Путина отреагировал на выраженную Эрдоганом обеспокоенность по поводу положения крымских татар в аннексированном Крыму.

“Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент (Владимир Путин – Ред.) неоднократно объяснял реальное положение Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника”, – сказал Песков.

Напомним, что официальная Анкара за последнее время неоднократно заявляла о своей позиции по поводу непризнания незаконной аннексии украинского полуострова Крым Российской Федерацией.