В оккупированном Крыму российские силовики задержали подростков, которые якобы занимались подготовкой теракта в учебных заведениях.

Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

“Во временно оккупированной Керчи ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ — ред.)задержала двух несовершеннолетних местных жителей 2003 и 2004 года, которые якобы готовили террористический акт в двух учебных заведениях этого города”, — рассказала Денисова.

Украинская сторона до сих пор не получила официальной информации об основаниях задержания украинских граждан, их личные данные, информацию о процессуальном статусе. Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные сведения о задержанных гражданах и проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.