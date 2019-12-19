Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации не пропустили на территорию оккупированного Крыма гражданина Украины, запретив ему въезд на 34 года.

Об этом сообщили в общественной организации “Крымская правозащитная группа”.

“Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым”, — сообщили правозащитники в Facebook, прикрепив к посту фото соответствующего документа.

Как отмечают правозащитники, действия представителей оккупационной “власти” нарушают международные соглашения.

“Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод — “Свобода передвижения”, а также и Статью 8 самой Конвенции — “Право на уважение частной и семейной жизни”, — подчеркнули в организации.