Об этом сообщили в общественной организации “Крымская правозащитная группа”.
“Сотрудники погранслужбы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым”, — сообщили правозащитники в Facebook, прикрепив к посту фото соответствующего документа.
Как отмечают правозащитники, действия представителей оккупационной “власти” нарушают международные соглашения.
“Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод — “Свобода передвижения”, а также и Статью 8 самой Конвенции — “Право на уважение частной и семейной жизни”, — подчеркнули в организации.
- Как сообщалось ранее, 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.