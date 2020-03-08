Об этом сообщает агентство 24.kg

Марш, по информации агентства, планировала провести организация Bishkek Feminist Initiatives. Активистки стали собираться на площади Победы. Однако шествию помешали неизвестные в масках. Они стали разгонять собравшихся, забрасывать их камнями и куриными яйцами, рвать плакаты.

Милиционеры, патрулировавшие площадь, стали задерживать участниц марша. Их завели в автобусы и отвезли в УВД. Всего были задержаны около 50 человек, включая нескольких журналистов.

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В числе задержанных оказались дети, а также иностранные граждане.

Фото: Reuters

У здания УВД Свердловского района, куда доставили задержанных, собрались несколько десятков их сторонников. Туда прибыли и их адвокаты, однако их, по информации 24.kg, отказались пропустить в здание (позднее их все же пропустили). Замначальника ГУВД Бишкека Атантаев Эрлан заявил журналистам, что милиционеры якобы не знали заранее о планируемом марше.

По последним данным, большинство задержанных освободили.

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Женские марши проводились в Бишкеке ежегодно. В этом году в преддверии 8 марта власти приняли уведомление о шествии, заявив при этом, что не допустят использования на мероприятии ЛГБТ-символики, сославшись на то, что “этого не приемлет кыргызское общество”. Однако позднее в центре города запретили все массовые мероприятия в связи с риском распространения коронавируса.