Об этом сообщает агентство 24.kg
Марш, по информации агентства, планировала провести организация Bishkek Feminist Initiatives. Активистки стали собираться на площади Победы. Однако шествию помешали неизвестные в масках. Они стали разгонять собравшихся, забрасывать их камнями и куриными яйцами, рвать плакаты.
Милиционеры, патрулировавшие площадь, стали задерживать участниц марша. Их завели в автобусы и отвезли в УВД. Всего были задержаны около 50 человек, включая нескольких журналистов.
В числе задержанных оказались дети, а также иностранные граждане.
Фото: Reuters
У здания УВД Свердловского района, куда доставили задержанных, собрались несколько десятков их сторонников. Туда прибыли и их адвокаты, однако их, по информации 24.kg, отказались пропустить в здание (позднее их все же пропустили). Замначальника ГУВД Бишкека Атантаев Эрлан заявил журналистам, что милиционеры якобы не знали заранее о планируемом марше.
По последним данным, большинство задержанных освободили.
Женские марши проводились в Бишкеке ежегодно. В этом году в преддверии 8 марта власти приняли уведомление о шествии, заявив при этом, что не допустят использования на мероприятии ЛГБТ-символики, сославшись на то, что “этого не приемлет кыргызское общество”. Однако позднее в центре города запретили все массовые мероприятия в связи с риском распространения коронавируса.
- Сегодня в мире отмечают 8 марта – Международный женский день.