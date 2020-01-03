Жертвами лесных пожаров в Австралии стали уже 20 человек.

Об этом сообщает австралийское издание News.com.au.

“Не менее 20 человек погибли – 16 в штате Новый Южный Уэльс, 2 в Виктории и 2 в Южной Австралии в результате одного из разрушительных сезонов лесных пожаров. Есть опасения, что число жертв стихийного бедствия может увеличиться”, – сказано в сообщении.

По информации синоптиков, уже в ближайшие дни на континенте следует ожидать температуру более 40 градусов, а также сильные порывы ветра.

В данный момент в Австралию прибыли уже 39 пожарных из США. Еще 10 пожарных из Канады и 61 пожарный из США должны приехать на следующей неделе.

Сообщается, что в результате пожаров в стране уже разрушено больше 1400 домов.

Напомним, что ранее спутник Himawari-8, который сейчас находится на орбите в районе Австралии, передал снимки лесных пожаров на материке.