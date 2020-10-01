За деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом не купили ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом в эфире “Украинского радио” сообщил руководитель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он пояснил, что деньги с COVID-фонда пошли на строительство дорог, амбулаторий, на социальные выплаты населению, а также – на доплаты медикам и правоохранителям.

В целом, из COVID-фонда потратили 25 миллиардов гривен.

Из них 12,6 миллиардов гривен потратили на строительство дорог и амбулаторий. 9,2 миллиарда гривен ушло на выплаты по безработице, частичной безработице, как страховые выплаты, доплаты медикам и так далее. Еще 2,8 миллиардов гривен потратили на доплаты сотрудникам МОЗ, МВД и исполнительной службы.

На покупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты потратили всего 289 миллионов гривен с фонда.

Что касается покупки аппаратов ИВЛ, то на это деньги брали из других источников.

“ИВЛы покупали другим способом, не из ковидного фонда. Покупали меценаты, государственные органы, в том числе МВД, для себя покупал. С ковидного фонда ИВЛы не покупали”, – заявил Пацкан.

В то же время, в стране есть сейчас проблема с закупкой аппаратов ИВЛ.

“Сейчас проходят тендеры на общую сумму 1,5 млрд грн. Два тендера – на 630 млн грн на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и 6 тендеров на 913 млн грн – на закупку 60 компьютерных томографов для опорных больниц.

Сами ИВЛ мы должны были закупить, объявлено было тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион – должны были до 15 сентября закупить 50 аппаратов. На него вышли 6 участников”, – сказал он.

Но, по результатам тендеров, только двое участников смогли предложить те товары, которые соответствовали конкретным установленным требованиям. У некоторых из заявленных участников были истории с невыполнением предыдущих договоров.

Напомним, 8 сентября партия “Европейская Солидарность” выступила с требованием к правительству прекратить использование не по назначению средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести расследование.

Ранее аналогичное требование выдвигал лидер партии Петр Порошенко.