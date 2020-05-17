Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Уточняется, что во время протеста против карантинных ограничений полицией были арестованы 19 человек за умышленное нарушение социального дистанцирования.

Протест происходил в Гайд-парке Лондона. Участники игнорировали неоднократные просьбы полицейских разойтись.

“Относительно небольшая группа в Гайд-парке собралась вместе, чтобы выразить протест против ограничений в явное нарушение указаний, подвергая себя и других риску заражения”, – сказано в сообщении полиции.

Сообщается, что 19 нарушителей были задержаны полицейскими во время разгона протеста. Еще десять людей получили сообщения о фиксированном наказании.

Напомним, что правительство Великобритании на минувшей неделе изложило планы по ослаблению карантина. Теперь людям можно гулять в парке, однако собрания больших групп по-прежнему не разрешены.