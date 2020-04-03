Во Львовской области боевой снаряд прилетел во двор частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

“2 апреля около 17:15 около территории Международного центра миротворчества и безопасности (с. Старичи, Львовская область), на территорию двора частного дома в с. Верещица Яворовского района Львовской области упал снаряд, который не разорвался”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что снаряд не нанес материального вреда. Пострадавших нет.

“Около 18:00 на место события прибыла группа разминирования военной части, которая осуществила изъятие элементов боеприпаса и транспортировку их в безопасное место”, – говорится в сообщении пресс-службы.