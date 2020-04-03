Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.
“2 апреля около 17:15 около территории Международного центра миротворчества и безопасности (с. Старичи, Львовская область), на территорию двора частного дома в с. Верещица Яворовского района Львовской области упал снаряд, который не разорвался”, – сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что снаряд не нанес материального вреда. Пострадавших нет.
“Около 18:00 на место события прибыла группа разминирования военной части, которая осуществила изъятие элементов боеприпаса и транспортировку их в безопасное место”, – говорится в сообщении пресс-службы.
- За 10 дней марта в зоне проведения операции Объединенных сил погибли десять украинских военнослужащих. Из них некоторые погибли непосредственно на поле боя, а некоторые – вследствие получения тяжелых ранений.