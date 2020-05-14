Об этом министр рассказал в интервью #Буквам.

“Я считаю, что не совсем правильно ведут себя некоторые авиакомпании, потому что не все страны могут сказать, что мы до конца года не будем открывать воздушные ворота, большинство говорят о какой-то дате, а потом обновляют границу карантина. Исходя из этой реальности, я считаю, что не совсем ответственно по отношению к украинскому пассажиру продавать эти билеты. Я коммуницирую по этому вопросу и говорю, что в мае точно международные авиарейсы не будут восстановлены”, – сказал он.

По мнению министра, в мае в Украине не будут возобновлены также и внутренние авиационные рейсы.

Криклий подчеркнул, что международное сообщение может быть возобновлено не раньше июня.

“Начиная с июня, исходя из того, что мы предложили свою границу, если количество людей, которые выздоровели, будет большим, чем количество тех, которые заболели, мы перейдем к этому этапу, когда сможем возобновить международные перевозки. С условиями, о которых я говорил: дезинфекция, масочный режим и ограниченное количество пассажиров”, – пояснил он.