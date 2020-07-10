Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

План полетов был составлен с учетом предположений относительно свободного перемещения пассажиров через границы ЕС и Шенгенской зоны с туристической целью.

Информация по внутренним рейсам останется неизменна. Самолеты МАУ и дальше будут летать в Одессу (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

“В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) – дополнительно и в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) – дополнительно в пятницу. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье”, – сообщили в авиакомпании.

Что касается международных рейсов, то планы следующие:

  • Амстердам (АMS)
  • Лондон
  • Париж (CDG)
  • Торонто (YYZ)
  • Ларнака (LCA)
  • Ницца (NCE)
  • Дубай (DHB)
  • Стамбул (IST)
  • Вильнюс (VNO)
  • Рим (FCO)
  • Милан (MXP)
  • Неаполь (NAP)
  • Афины (ATH)
  • Франкфурт (FRA)
  • Мюнхен (MUC)
  • Берлин (TXL)
  • Тбилиси (TBS)
  • Баку (GUD)
  • Ереван (EVN)
  • Тель-Авив (TLV)
  • Прага (PRG)
  • Вена (VIE)
  • Кишинев (KIV)
  • Мадрид (MAD)
  • Барселона (BCN).

Рейсы будут осуществлять по два – три раза в неделю, в зависимости от направления.

Также в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.