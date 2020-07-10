Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.
План полетов был составлен с учетом предположений относительно свободного перемещения пассажиров через границы ЕС и Шенгенской зоны с туристической целью.
Информация по внутренним рейсам останется неизменна. Самолеты МАУ и дальше будут летать в Одессу (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).
“В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) – дополнительно и в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) – дополнительно в пятницу. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье”, – сообщили в авиакомпании.
Что касается международных рейсов, то планы следующие:
- Амстердам (АMS)
- Лондон
- Париж (CDG)
- Торонто (YYZ)
- Ларнака (LCA)
- Ницца (NCE)
- Дубай (DHB)
- Стамбул (IST)
- Вильнюс (VNO)
- Рим (FCO)
- Милан (MXP)
- Неаполь (NAP)
- Афины (ATH)
- Франкфурт (FRA)
- Мюнхен (MUC)
- Берлин (TXL)
- Тбилиси (TBS)
- Баку (GUD)
- Ереван (EVN)
- Тель-Авив (TLV)
- Прага (PRG)
- Вена (VIE)
- Кишинев (KIV)
- Мадрид (MAD)
- Барселона (BCN).
Рейсы будут осуществлять по два – три раза в неделю, в зависимости от направления.
Также в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.
- Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.