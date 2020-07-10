Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

План полетов был составлен с учетом предположений относительно свободного перемещения пассажиров через границы ЕС и Шенгенской зоны с туристической целью.

Информация по внутренним рейсам останется неизменна. Самолеты МАУ и дальше будут летать в Одессу (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

“В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) – дополнительно и в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) – дополнительно в пятницу. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье”, – сообщили в авиакомпании.

Что касается международных рейсов, то планы следующие:

Амстердам (АMS)

Лондон

Париж (CDG)

Торонто (YYZ)

Ларнака (LCA)

Ницца (NCE)

Дубай (DHB)

Стамбул (IST)

Вильнюс (VNO)

Рим (FCO)

Милан (MXP)

Неаполь (NAP)

Афины (ATH)

Франкфурт (FRA)

Мюнхен (MUC)

Берлин (TXL)

Тбилиси (TBS)

Баку (GUD)

Ереван (EVN)

Тель-Авив (TLV)

Прага (PRG)

Вена (VIE)

Кишинев (KIV)

Мадрид (MAD)

Барселона (BCN).

Рейсы будут осуществлять по два – три раза в неделю, в зависимости от направления.

Также в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.