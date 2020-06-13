Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.
В МАУ пояснили такое решение тем, что не могут продавать билеты на рейсы, которые, возможно, не заполнятся или не будут пользоваться спросом.
“Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы была возможность назначать только те рейсы, которые пассажир считает реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических поездок”,- отметили в компании.
На данный момент в расписании авиакомпании осталось три внутренние направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.
Из международных рейсов с 5 июля можно купить авиабилеты на направления Киев – Лондон.
- Ранее сообщалось, что Украина намерена ввести зонирование стран, из которых планируется прилет иностранных граждан, на “красную” и “зеленую” зону. Из “красной” зоны (где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине) пассажиры будут направляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Граждане, прибывающие из “зеленой” зоны (где эпидемическая ситуация аналогичная или лучше, чем в Украине), смогут не проходить самоизоляцию.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявлял, что после возобновления международного авиасообщения иностранцам для въезда в Украину необходимо будет иметь страховой полис.