В компании Microsoft рассказали, сколько процентов учетных записей используют многофакторную аутентификацию.

Об этом говорится в докладе компании.

При этом сообщается, что именно многофактурная аутентификация способна остановить автоматические атаки на учетные записи.

В компании рассказали, что каждый день отслеживается больше 30 миллиардов событий входа. В среднем каждый месяц подвергаются компрометации около 0,5% всех учетных записей.

По информации аналитиков, из всех скомпрометированных учетных записей около 11% использовали многофакторную аутентификацию состоянием на 2020 год.

Также отмечается, что большинство взломов происходит в результате весьма простых атак.

“Мы знаем, что 60% пользователей повторно используют пароли. Это очень распространено. Не смущайтесь. Люди повторно используют свои корпоративные учетные записи даже в некорпоративных средах”, – рассказали в Microsoft.